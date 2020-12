Calciomercato Milan – Difesa, è Simakan il prescelto: le ultime | News

Calciomercato Milan: Simakan, obiettivo numero uno

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Mohamed Simakan, classe 2000, è il principale obiettivo del Milan per rinforzare la retroguardia nell’imminente sessione di calciomercato di gennaio.

Lo ha ricordato ‘Sport Mediaset‘. Il club rossonero, infatti, resosi conto di avere una rosa un po’ corta per correre su tre fronti, vuole operare con criterio sul calciomercato. Il difensore centrale è una priorità, Simakan il prescelto di Paolo Maldini e Frederic Massara.

I due dirigenti avevano già trattato il ragazzo nel mercato estivo e, a quanto pare, ci sarebbe già un accordo tra il Milan e Simakan per un contratto fino al 30 giugno 2025 con uno stipendio di 2 milioni di euro netti a stagione. Resta, però, da convincere lo Strasburgo a chiudere la cessione del suo gioiello.

La società alsaziana, così come era successo ad ottobre, continua a chiedere 20 milioni di euro per il cartellino di Simakan. E, al momento, non sembra poi così intenzionata a venire incontro al Milan, che ne offre 15. La trattativa, ad ogni modo, è in piedi da tempo ed il Diavolo resta fiducioso di concluderla positivamente.