Calciomercato Milan – Per Donnarumma due importanti offerte | News

Calciomercato Milan: Donnarumma conteso da altri club

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, come noto, è in trattativa con il Milan per il rinnovo del suo contratto, attualmente in scadenza il prossimo 30 giugno 2021. Donnarumma, così come Hakan Çalhanoğlu, è considerato elemento centrale nel progetto rossonero del fondo Elliott Management Corporation.

Secondo quanto riferito dal ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola, però, Mino Raiola, agente di Donnarumma, avrebbe spaventato la società rossonera. Avrebbe infatti chiesto più di quanto offerto dal Diavolo per rinnovare il contratto del numero 99.

Questo perché Raiola avrebbe sbandierato al Milan di aver ricevuto proposte economiche molto importanti, e superiori, da Juventus ed Inter per il suo assistito. Quella attuale del Milan è di 7 milioni di euro netti a stagione, lo stesso ingaggio che, in rossonero, vanta Zlatan Ibrahimović.

Vedremo, adesso, quali saranno le mosse dei rossoneri. I quali, naturalmente, vogliono blindare il loro portiere e scongiurare il rischio che passi, a parametro zero, ad una delle due rivali storiche la prossima estate.