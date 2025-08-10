Calciomercato Milan, De Winter verso i rossoneri!—
Per Di Marzio, però, al momento il Milan ha sorpassato l'Inter su De Winter: vede nel belga, infatti, il profilo perfetto da inserire in rosa per sostituire Thiaw.
"Il difensore classe 2002 è considerato un’opzione importante per i rossoneri, e sono stati già avviati i contatti per cercare di entrare sempre più nel vivo della trattativa con il Genoa", ha proseguito Di Marzio nel suo articolo.
Per il giornalista di 'Sky Sport', ora, il Milan conta di definire l'accordo con De Winter e poi cercherà l'intesa con il Genoa. Operazione sui 18 o 20 milioni di euro più bonus o percentuale di rivendita.
