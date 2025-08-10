Secondo Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo di 'Sky Sport' esperto di calciomercato , il Milan sta spingendo per Koni De Winter del Genoa come sostituto di Malick Thiaw , destinato alla cessione al Newcastle . Lo ha annunciato in un articolo pubblicato sul proprio sito web ufficiale.

Il club di Via Aldo Rossi, per Di Marzio, ha mosso passi concreti per il numero 4 del Genoa, che, giova ricordare, era finito anche nel mirino dell'Inter per questa sessione estiva. I nerazzurri avevano provato anche a bloccarlo, in caso di cessione di uno tra Benjamin Pavard e Yann Aurel Bisseck.