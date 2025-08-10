Pianeta Milan
Secondo Gianluca Di Marzio ('Sky Sport') è Koni De Winter del Genoa il principale obiettivo del Milan per la difesa in questo calciomercato
Secondo Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo di 'Sky Sport' esperto di calciomercato, il Milan sta spingendo per Koni De Winter del Genoa come sostituto di Malick Thiaw, destinato alla cessione al Newcastle. Lo ha annunciato in un articolo pubblicato sul proprio sito web ufficiale.

Il club di Via Aldo Rossi, per Di Marzio, ha mosso passi concreti per il numero 4 del Genoa, che, giova ricordare, era finito anche nel mirino dell'Inter per questa sessione estiva. I nerazzurri avevano provato anche a bloccarlo, in caso di cessione di uno tra Benjamin Pavard e Yann Aurel Bisseck.

Calciomercato Milan, De Winter verso i rossoneri!

Per Di Marzio, però, al momento il Milan ha sorpassato l'Inter su De Winter: vede nel belga, infatti, il profilo perfetto da inserire in rosa per sostituire Thiaw.

"Il difensore classe 2002 è considerato un’opzione importante per i rossoneri, e sono stati già avviati i contatti per cercare di entrare sempre più nel vivo della trattativa con il Genoa", ha proseguito Di Marzio nel suo articolo.

Per il giornalista di 'Sky Sport', ora, il Milan conta di definire l'accordo con De Winter e poi cercherà l'intesa con il Genoa. Operazione sui 18 o 20 milioni di euro più bonus o percentuale di rivendita.

