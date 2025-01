ULTIME MILAN: CONCEICAO vuole JOAO FELIX! FURIA dopo VERTICE di MERCATO per FIKAYO TOMORI

Calciomercato Milan, siamo già a metà gennaio, ma i rossoneri non hanno chiuso ancora nessun colpo, né in entrata né in uscita. Le voci sono comunque tantissime attorno al Diavolo. Il Milan avrebbe tre ruoli da coprire: l'attaccante, il difensore e il centrocampista. Tante voci e possibili alternative per tutti i ruoli. Di oggi le voci su Joao Felix dal Chelsea e l'impeto di Conceicao per una possibile cessione. Qui il video analisi di Stefano Bressi, sul canale 'YouTube' di PianetaMilan.it.