Zirkzee è ormai considerato fuori dai piani di Amorim al Manchester United. È sul calciomercato. Ritornerà in Italia? Il Milan è alla finestra e monitora la situazione. Lo riporta 'calciomercato.com'

Redazione PM 8 ottobre 2025 (modifica il 8 ottobre 2025 | 20:36)

Joshua Zirkzee è stato un obiettivo del Milan durante il calciomercato estivo del 2024. Il centravanti olandese, in quel momento, veniva da una grande stagione con la maglia del Bologna in cui aveva stregato tutti. Le sue ottime prestazioni, che avevano contribuito alla storica qualificazione dei rossoblu di Thiago Motta in Champions League, avevano attirato l'attenzione del Manchester United, che sborsò i 42 milioni della clausola per acquistarlo. Come è capitato a molti altri giocatori in anni recenti, però, nei 'Red Devils', anche Zirkzee non è riuscito a incidere, a lasciare il segno. Ciò non è avvenuto tanto sotto la guida di Erik Ten Hag quanto sotto quella di Ruben Amorim. Quest'ultimo, addirittura, sembra averlo escluso dal suo progetto. Proprio per questo, sembra probabile una sua partenza già durante il prossimo calciomercato invernale. Lo riporta 'calciomercato.com'.

Tra le possibili destinazioni di Zirkzee c'è quella di un ritorno in Italia. Molte squadre di Serie A, infatti, hanno ancora negli occhi le sue prestazioni con la maglia del Bologna. Tra le italiane, due squadre in particolare potrebbero fare più di un pensiero sul centravanti olandese. Si tratta di Milan (come dicevamo già ieri) e Como, secondo quanto riportato da 'calciomercato.com'. Sarebbe importante per lui ritrovare continuità di impiego, prestazioni e rendimento in vista dei Mondiali della prossima estate.