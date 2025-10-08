Ex Milan, ufficiale: Conceicao è il nuovo allenatore dell’Al Ittihad

Nel video pubblicato dal club su Instagram Sergio Conceicao dice le seguenti parole: "La vittoria non è una scelta, è un'identità che ci identifica. Il rivale può cambiare e il suo alleato cadere ma il campione rimane. Il campione possiede il gioco. Sono Sergio Conceiçao e sono venuto per costruire la gloria dell'Al Ittihad". La sua voce è fuori campo, le immagini che scorrono mostrano una partita di scacchi.