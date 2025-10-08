Come già avevamo annunciato, mancava poco perché Sergio Conceicao, ex tecnico del Milan, diventasse il nuovo allenatore dell'Al Ittihad. Ora è ufficiale: l'allenatore portoghese è pronto a iniziare la sua nuova avventura in Arabia, al timone della squadra campione in carica della Saudi Pro League. Conceicao potrà contare su una rosa di tutto rispetto per risollevare il club dal terzo posto della classifica in campionato. D'altronde, il club arabo lo ha presentato come un vincente tramite i suoi canali social. Di seguito, si riporta il post Instagram di annuncio.
Ex Milan, ufficiale: Conceicao è il nuovo allenatore dell'Al Ittihad
CALCIOMERCATO
L'ex allenatore del Milan Sergio Conceicao è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Al Ittihad. Ecco l'annuncio del club arabo tramite i propri canali social
Al Ittihad, l'annuncio social
Nel video pubblicato dal club su Instagram Sergio Conceicao dice le seguenti parole: "La vittoria non è una scelta, è un'identità che ci identifica. Il rivale può cambiare e il suo alleato cadere ma il campione rimane. Il campione possiede il gioco. Sono Sergio Conceiçao e sono venuto per costruire la gloria dell'Al Ittihad". La sua voce è fuori campo, le immagini che scorrono mostrano una partita di scacchi.
