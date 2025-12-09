In questi mesi, Højlund è stato il titolare designato da Antonio Conte per il reparto avanzato e a Lucca, di fatto, sono rimaste le briciole: appena 538' disputati, nell'arco di 12 partite, tra Serie A, Champions e Coppa Italia, con 2 gol al suo attivo. Uno in campionato contro il Pisa, sua ex squadra, l'altro nella coppa nazionale contro il Cagliari. Nel calciomercato di gennaio, però, il futuro di Lucca potrebbe cambiare.

Il Diavolo lo aveva già cercato nell'estate 2025 — Lukaku, infatti, è tornato ad allenarsi in gruppo oggi e, a giorni, tornerà definitivamente a disposizione di Conte. Pertanto, Lucca - che in carriera ha vestito anche la maglia dell'Ajax per una stagione - vede aumentare secondo 'SportMediaset' a dismisura le sue chance di cessione. Su di lui ci sarebbe la Roma, che sembra intenzionata ad interrompere il prestito di Evan Ferguson, che tornerà al Brighton già a gennaio. Qualora le condizioni per Joshua Zirkzee dovessero rivelarsi non soddisfacenti per i giallorossi, un ritorno su Lucca appare probabile.

Ma attenzione, secondo 'SportMediaset', anche al Milan, che sta cercando una punta di peso e che già la scorsa estate, prima che si scaldasse la trattativa tra Udinese e Napoli per Lucca, aveva sondato il terreno per l'attaccante nativo di Moncalieri. Qualora il Napoli - dopo aver riscattato il giocatore dai friulani - aprisse al prestito del centravanti, i rossoneri potrebbero farci più che un pensierino.