Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Lucca in uscita da Napoli: Roma e Milan ci pensano. Ecco a quali condizioni economiche

CALCIOMERCATO MILAN

Lucca in uscita da Napoli: Roma e Milan ci pensano. Ecco a quali condizioni economiche

Lucca in uscita da Napoli: Roma e Milan ci pensano. Ecco a quali condizioni economiche
Lorenzo Lucca, centravanti italiano classe 2000, è chiuso nel Napoli di Antonio Conte dal danese Rasmus Højlund e dal rientro in gruppo del titolare principe, il belga Romelu Lukaku. A gennaio può fare i bagagli: occhio a Roma e Milan. Il punto
Daniele Triolo Redattore 

La scorsa estate il Napoli ha prelevato dall'Udinese il centravanti italiano Lorenzo Lucca, classe 2000, in prestito oneroso (9 milioni di euro) con obbligo di riscatto fissato a 26 più 5 di bonus, per un totale, dunque, di 40 milioni di euro per l'intera operazione.

Calciomercato, Roma e Milan sulle tracce di Lucca del Napoli

—  

L'idea della squadra Campione d'Italia in carica era quella di fare di Lucca il vice del titolare Romelu Lukaku. Quando, però, nelle amichevoli estive, 'Big Rom' si è infortunato gravemente, il Napoli è andato ad acquistare Rasmus Højlund, danese del Manchester United, in prestito oneroso (6 milioni di euro) con obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione degli azzurri in Champions League, fissato a 44. Quindi, investendo altri 50 milioni di euro per l'attacco.

LEGGI ANCHE

In questi mesi, Højlund è stato il titolare designato da Antonio Conte per il reparto avanzato e a Lucca, di fatto, sono rimaste le briciole: appena 538' disputati, nell'arco di 12 partite, tra Serie A, Champions e Coppa Italia, con 2 gol al suo attivo. Uno in campionato contro il Pisa, sua ex squadra, l'altro nella coppa nazionale contro il Cagliari. Nel calciomercato di gennaio, però, il futuro di Lucca potrebbe cambiare.

Il Diavolo lo aveva già cercato nell'estate 2025

—  

Lukaku, infatti, è tornato ad allenarsi in gruppo oggi e, a giorni, tornerà definitivamente a disposizione di Conte. Pertanto, Lucca - che in carriera ha vestito anche la maglia dell'Ajax per una stagione - vede aumentare secondo 'SportMediaset' a dismisura le sue chance di cessione. Su di lui ci sarebbe la Roma, che sembra intenzionata ad interrompere il prestito di Evan Ferguson, che tornerà al Brighton già a gennaio. Qualora le condizioni per Joshua Zirkzee dovessero rivelarsi non soddisfacenti per i giallorossi, un ritorno su Lucca appare probabile.

LEGGI ANCHE: Milan-Como di Serie A a Perth? Si va verso il no! Strada in salita: ecco perché >>>

Ma attenzione, secondo 'SportMediaset', anche al Milan, che sta cercando una punta di peso e che già la scorsa estate, prima che si scaldasse la trattativa tra Udinese e Napoli per Lucca, aveva sondato il terreno per l'attaccante nativo di Moncalieri. Qualora il Napoli - dopo aver riscattato il giocatore dai friulani - aprisse al prestito del centravanti, i rossoneri potrebbero farci più che un pensierino.

Leggi anche
Calciomercato, un top club si fionda su Giménez: le condizioni però non soddisfano il Milan
Milan pronto al colpo incredibile: il nuovo attaccante dalla rivale di Serie A! Il punto

© RIPRODUZIONE RISERVATA