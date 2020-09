Calciomercato – Parisi e Antonelli a Casa Milan: tre giocatori offerti

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Novità di calciomercato per il Milan. Oggi in via Aldo Rossi, sede del club rossonero, si sono presentati due agenti: Parisi e Antonelli. A riferirlo sono i colleghi di calciomercato.com. Nello specifico sarebbero tre i giocatori che i due intermediari stanno proponendo a Maldini e Massara. Ecco di chi si tratta.

Il primo nome sulla lista è quello di Vitaliy Mykolenko, della Dinamo Kiev. Si tratta di un terzino sinistro classe 1999 (video in alto), già nel giro della nazionale Ucraina di Shevchenko, con la quale ha collezionato 8 presenze. In carriera con il club ha collezionato 82 presenze, 5 gol e 13 assist. Potrebbe essere lui il potenziale vice-Theo Hernandez per la corsia mancina. Su di lui la concorrenza di diversi club, tra cui Manchester United e Inter.

Altro giocatore della Dinamo Kiev che potrebbe essere un obiettivo e di cui si sta discutendo, è Vladyslav Supryaga. Si tratta di un centravanti classe 2000, alto 185 cm (video in alto). In carriera con il club ha collezionato 16 gol e 3 assist in 47 presenze. Ha svolto tutta la trafila con le nazionali giovanili della sua Ucraina: 7 gol in 34 partite giocate. Non ha ancora accumulato nessuna presenza con la Nazionale maggiore di Sheva.

Inoltre si discute anche di Marcos Senesi, calciatore del Feyenoord. Si tratta di un difensore centrale italo-argentino classe 1997 (video in alto). In carriera con il club ha collezionato 94 presenze, 4 gol e 3 assist. È stato convocato dalle giovanili dell’Argentina, U20 e U23, collezionando un totale di 4 presenze e 1 gol. Ci sono altri club interessi a lui oltre al Milan: sarebbero Napoli e Atalanta.

