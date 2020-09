Calciomercato Milan – Pioli vuole un difensore: i nomi seguiti

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Al termine di Milan-Monza di sabato scorso il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli ha espresso la necessità di prendere un nuovo difensore centrale, dato che ad oggi Musacchio (ne avrà ancora per 3 settimane) e Romagnoli sono infortunati, Kjaer e Gabbia faranno ritorno dagli impegni con le nazionali, e Duarte non ha dimostrato di essere all’altezza.

Il Milan però non vuole spendere troppo. L’obiettivo è quello di prendere un difensore sul modello Kjaer, vale a dire a bassa spesa e a massima resa. Secondo quanto riportato da Tuttosport i profili che sta seguendo il club rossonero sono 3. I primi due sono giocatori già allenati da Pioli ai tempi della Fiorentina, German Pezzella e Nikola Milenkovic. Il primo è valutato 18 milioni ed è un giocatore di assoluto affidamento e di esperienza. Il secondo la Viola lo valuta ben 40 milioni e ad oggi ci sono davvero poche possibilità che possa arrivare in rossonero.

Il terzo profilo è quello di Wesley Fofana del Saint-Etienne che i francesi valutano sui 30 milioni. Su di lui, poi, si registra il forte interesse del Leicester che avrebbe avanzato un’offerta di 25 milioni, superando di gran lunga i 18 offerti dal Milan. La necessità di un centrale che dia il cambio a Kjaer c’è ma non è impellente. E’ chiaro che prima della fine della sessione di mercato (5 ottobre) qualcosa dovrà muoversi, sia in entrata che in uscita.

