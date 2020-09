Calciomercato – Riso a Casa Milan: Sportiello vice-Donnarumma?

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Movimento in via Aldo Rossi, sede del Milan. Dopo l’arrivo degli agenti Parisi e Antonelli per discutere di tre possibili rinforzi, pochi minuti fa è giunto a Casa Milan anche Beppe Riso. Il noto agente è entrato direttamente nel parcheggio della sede, senza passare dall’ingresso principale.

Secondo le ultime indiscrezioni, si discuterà di Marco Sportiello come vice-Donnarumma. Sportiello è un classe 1992, ha 28 anni e al momento ha un contratto con l’Atalanta fino al giugno 2021. Si tratterebbe di un’alternativa low-cost per i rossoneri, che ieri hanno chiuso le porte al ritorno di Asmir Begovic per via di una richiesta d’ingaggio considerata troppo alta.

Vedremo se dai colloqui con Beppe Riso, il Milan riuscirà a trovare l’accordo per Sportiello. Eventualmente tra gli altri nomi emersi come vice-Gigio, ci sono Consigli e Mannone.

Ricordiamo che Riso è anche l’agente di Daniel Maldini. Si potrebbe anche discutere di un suo possibile trasferimento lontano dal Milan, anche se solo in prestito. Vedremo se nelle prossime ore emergeranno novità anche in tal senso.

COPPA ITALIA 2020/2021 – IL TABELLONE COMPLETO >>>

TRE CALCIATORI OFFERTI AL MILAN TRA DIFESA E ATTACCO >>>