Coppa Italia 2020/2021, il tabellone completo: le sfidanti del Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Era atteso per oggi il sorteggio del tabellone della Coppa Italia 2020/2021. Ecco quali saranno le sfidanti del Milan e non solo. I rossoneri sono una delle otto teste di serie, insieme a Juventus, Inter, Napoli, Sassuolo, Roma, Lazio e Atalanta.

Il Milan è stato sorteggiato nella parte destra del tabellone. La possibile sfidante, agli ottavi di finale, potrebbe essere il Torino. Ai quarti di finale pericolo derby contro l’Inter (ma anche Udinese o Fiorentina). Mentre in semifinale potrebbe esserci la Juventus o il Sassuolo, o potenzialmente Sampdoria, Genoa, Crotone o altre ancora.

Dall’altra parte del tabellone (QUI la foto in alta qualità) Roma e Napoli potrebbero sfidarsi in semifinale, così come Lazio o Atalanta. Possibile derby della Capitale in semifinale. Comunque le sfide importanti per le big arriveranno dal 2021 in poi, tra il 13 e il 20 gennaio 2021. La finale è prevista per mercoledì 19 maggio 2021.

