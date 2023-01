Calciomercato Milan – Corsa contro il tempo per l’arrivo di Zaniolo

Nicolò Zaniolo è un obiettivo di calciomercato del Milan per questi ultimi giorni di gennaio. Forbice tra domanda e offerta: sarà colmata?

Daniele Triolo

La Roma è disposta a vendere Nicolò Zaniolo in questi ultimi giorni di calciomercato invernale e il Milan è disposto a prenderlo. Approfittando del fatto che il calciatore vuole lasciare subito Trigoria. Gli ingredienti, insomma, per un'operazione 'last minute' ci sono tutti. Ma, come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola, a cinque giorni dalla fine della sessione di gennaio il giocatore continua ad allenarsi agli ordini di José Mourinho.

Il Tottenham si è defilato dopo aver preso Arnaut Danjuma in prestito dal Villarreal (intanto, però, è arrivata la proposta ufficiale del Bournemouth per il giocatore) e sul numero 22 giallorosso insiste il Milan. Per il quotidiano torinese, però, il blitz romano di Paolo Maldini e Frederic Massara per la partita contro la Lazio non ha prodotto incontri con la dirigenza della Roma o comunque passi in avanti nei negoziati.

Calciomercato Milan, ancora ampia distanza con la Roma per Zaniolo — Dunque, per ora, vale la bozza di offerta prodotta dal Milan per prendere Zaniolo in questo calciomercato invernale. Ovvero, prestito oneroso di 500mila euro con obbligo di riscatto a fine stagione, fissato a 17,5 milioni di euro. Condizionato, però, alla qualificazione dei rossoneri alla prossima edizione della Champions League. Offerta che non ha soddisfatto gli appetiti giallorossi.

Per cedere Zaniolo, infatti, la Roma chiede almeno 30 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo del giocatore classe 1999. Oppure può aprire alla sua partenza con la formula del prestito con obbligo di riscatto, ma sicuro e garantito, senza alcuna condizione. Forbice ampia, difficile da colmare in così poco tempo. Anche se - così si dice - pur di agevolare il suo trasferimento al Milan, Zaniolo sarebbe disponibile a mantenere l'ingaggio attualmente percepito nella Capitale anche a Milano.

Il Diavolo potrebbe salire fino a 22 milioni, ma ... — Un gesto che, sicuramente, sarebbe apprezzato dalla dirigenza rossonera, la quale, da tempo, stima Zaniolo. Quella dirigenza che aveva provato a prenderlo la scorsa estate. E che, comunque, nel caso in cui non lo prendesse ora, prenderà a prenderlo nel prossimo giugno. Sempre che, nel frattempo, il ragazzo non sia volato in Premier League.

Il Milan potrebbe pensare di salire fino a 22 milioni di euro. Ma se la Roma non ammorbidisce le sue pretese e se, soprattutto, non trova un sostituto (si vocifera di Hakim Ziyech), l'affare Zaniolo tra rossoneri e giallorossi non arriverà a compimento. 'Zaniolo? Neanche gratis': Milan, c'è chi dice no al suo acquisto >>>