Calciomercato Milan – Nuovi contatti per Ziyech, ma c’è un ostacolo

Hakim Ziyech torna ad essere obiettivo di calciomercato del Milan per la fase finale della sessione di gennaio. Alternativa a Nicolò Zaniolo

Daniele Triolo

Hakim Ziyech torna ad essere un obiettivo di calciomercato del Milan per questa fase finale della sessione di gennaio. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ci sarebbe infatti stato un nuovo contatto tra la dirigenza rossonera e lo staff del fantasista marocchino.

Il Milan tiene aperta la pista Ziyech nel caso in cui non riuscisse a concretizzare l'acquisto di Nicolò Zaniolo, in rotta con la Roma e in trattativa per approdare alla corte di Stefano Pioli. Ultimamente Ziyech si trova più a suo agio nel Chelsea. Da quando, infatti, ha fatto faville ai Mondiali in Qatar con il Marocco, ha ripreso a giocare con più continuità anche nei 'Blues'.

Calciomercato Milan: di nuovo calda la pista Ziyech — Ziyech ha disputato 3 partite su 5 da titolare quando, fino a novembre, prima della sosta per la rassegna iridata, ne ha aveva disputata soltanto una. Le luci della ribalta, a Londra, sono però intermittenti. Ora che inizieranno a giocare tutti i nuovi acquisti fatti a gennaio nel ruolo di esterno d'attacco, per lui non dovrebbe esserci più spazio.

Per questo Ziyech, secondo la 'rosea', ricambia la stima del Milan. In rossonero avrebbe un ruolo di primo piano, sorpassando sia Junior Messias sia Alexis Saelemaekers. Da mesi, in fin dei conti, il Diavolo cerca un rinforzo come esterno destro d'attacco del 4-2-3-1: ad oggi, i rossoneri 'pendono' unicamente a sinistra con Rafael Leão e va riequilibrata la situazione.

Il Chelsea avrebbe ribadito le condizioni per una cessione di Ziyech al Milan in questa fase finale del calciomercato invernale. Ovvero, che il giocatore non è incedibile e può anche partire con la formula del prestito con diritto di riscatto. Condizioni economiche migliori, insomma, di quelle dell'operazione Zaniolo con la Roma.

Resta un unico ostacolo, l'alto ingaggio percepito da Ziyech a Londra. Che, però, da febbraio a giugno, per il Milan, sarebbe sostenibile. Poi, in caso di riscatto a fine stagione, lo stipendio potrebbe anche essere nuovamente contrattato tra i rossoneri e l'ex Ajax.

Un acquisto solo con l'extra-budget della proprietà — 'La Gazzetta dello Sport' si è anche chiesta se il ritorno del Milan su Ziyech possa essere considerato come una 'manovra di disturbo' nei confronti della Roma, che aveva individuato proprio nel marocchino l'erede di Zaniolo in caso di cessione. Ma che il numero 22 del Chelsea, da tempo, piaccia al Milan è un dato di fatto conclamato.

In ogni caso, che sia Zaniolo o Ziyech a raggiungere mister Pioli, prima di procedere Paolo Maldini e Frederic Massara dovranno ottenere il via libera dalla proprietà per un investimento extra-budget. 'Zaniolo? Neanche gratis': Milan, c'è chi dice no al suo acquisto >>>