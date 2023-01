Calciomercato Milan – Zaniolo, un passo verso il Diavolo: il suo gesto

Tiene banco, in questi giorni, la trattativa di calciomercato che potrebbe portare Nicolò Zaniolo dalla Roma al Milan in questi ultimi giorni del mese di gennaio . 'SportMediaset' ha fatto il punto sui negoziati tra giallorossi e rossoneri, sottolineando il passo che sarebbe disponibile a fare il giocatore.

Per consentire a Paolo Maldini e Frederic Massara di alzare la propria offerta alla Roma, colmare la distanza economica che c'è tra i due club e concludere al più presto la trattativa. La Roma, ad ogni modo, per ora resta ferma sulle proprie posizioni almeno per quanto concerne la formula del trasferimento di Zaniolo in prestito al Milan .

Uno dei nodi cruciali è l'obbligo di riscatto dopo il prestito

I giallorossi, vorrebbero, infatti, che l'obbligo di riscatto del cartellino del giocatore scatti alla prima presenza in rossoneroe non, al contrario, alla qualificazione in Champions League del Diavolo, come da prima proposta del club di Via Aldo Rossi. Mercato Milan, rinnovo Leao di nuovo complicato: i motivi >>>