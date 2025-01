CALCIOMERCATO MILAN

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, un inglese rinforzerà il Milan in questa sessione invernale di calciomercato: se sarà Marcus Rashford o Kyle Walker, però, lo si capirà a breve. Il Diavolo, infatti, vorrebbe sia l'attaccante in uscita dal Manchester United sia il difensore in partenza dal Manchester City. Ma, per regolamento, può tesserare soltanto un giocatore britannico in questa finestra trasferimenti.