Calciomercato Milan – Rashford, oggi o domani novità importanti: il punto

Calciomercato Milan - Rashford per l'attacco? Ecco la situazione — Rashford è un separato in casa al Manchester United, ieri non è stato convocato per la partita di F.A. Cup contro l'Arsenal (vinta dai 'Red Devils' ai calci di rigore) e la dirigenza appoggia in pieno questa scelta del manager portoghese Rúben Amorim poiché non ha gradito alcuni atteggiamenti e comportamenti del calciatore, cresciuto nel vivaio del club. La separazione tra le parti appare inevitabile.

Il suo entourage in questi giorni ha raccogli gli interessamenti di vari club. Tra le possibili destinazioni al momento non ci sono squadre dell’Arabia Saudita, che il Manchester United gradirebbe perché potrebbe provare addirittura a vendere il cartellino senza darlo in prestito secco con una parte dello stipendio pagato. Così, inoltre, eviterebbe di veder tornare Marcus al mittente la prossima estate e non dovrebbe più preoccuparsi di pagargli fino al 30 giugno 2028 un ingaggio da 13,5 milioni netti a stagione.

Al giocatore piace parecchio il Milan. Ma l'entourage flirta con tutti — Per il quotidiano sportivo nazionale, a Rashford piace molto il Milan e lo ha fatto sapere a Zlatan Ibrahimović (che ha giocato con lui nel Manchester United), Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada. L'entourage del giocatore, però, ha temporeggiato, facendo capire di gradire il trasferimento a Milano, ma non chiudendo le porte in caso di altre soluzioni. Tottenham, Barcellona, Borussia Dortmund tra queste.

Come finirà? Oggi o domani, ha chiosato la 'rosea', il Milan avrà un contatto con il Manchester United per capire come e quanto gli inglesi potranno partecipare al pagamento dello stipendio di Rashford per questi mesi che rimangono da qui al termine della stagione. Poi, giocoforza, dovrà decidere se affondare il colpo o meno. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Caccia all’attaccante: si fa largo un nome (quasi) insospettabile >>>