Milan, il voto al calciomercato: “Pioli, squadra da seconda stella”

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha dato un voto alla sessione estiva di calciomercato delle 20 squadre che prendono parte al campionato di Serie A 2023-2024 , premiando il Milan con un 8 in pagella, al pari di Torino , Inter e Roma . Ecco, qui di seguito, la motivazione fornita dalla 'rosea' per il voto al calciomercato del Milan.

Calciomercato Milan, la motivazione del voto alto per il Diavolo

"Venti punti di distacco dal Napoli e uno Scudetto consegnato agli azzurri in pratica già a fine gennaio non potevano non portare a una rivoluzione tecnica, in senso ampio. E così è stato. Sandro Tonali è stato ceduto, ma quanto incassato è stato investito. Centrocampo rifatto e più muscolare, fascia destra d’attacco con Christian Pulisic e Samuel Chukwueze. I nei? Forse un rinforzo in difesa sarebbe servito e in attacco come vice Olivier Giroud la scelta è caduta su Luka Jović. Un po’ poco, ma anche Stefano Pioli ha la squadra da seconda stella".