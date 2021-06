Calciomercato Milan – Vlahovic resta un miraggio: si vira su altri profili

Il nome di Dusan Vlahovic è da tempo sul taccuino del Milan. Ma l'approdo in rossonero dell'attaccante della Fiorentina pare un miraggio

Il Milan continua a scandagliare il terreno del calciomercato alla ricerca di un attaccante e il nome di Dusan Vlahovic è tra quelli sondati. Anche se i profili più "avvicinabili" dal club di via Aldo Rossi sono quelli di Giroud e Jovic , il centravanti della Fiorentina rimane una suggestione. I rossoneri, infatti, vorrebbero affiancare ad Ibrahimovic due calciatori: uno più esperto e uno più giovane, che possa crescere all'ombra dello svedese.

Difficilmente, però, il centravanti giovane sarà Vlahovic. Come sottolinea 'FiorentinaNews.com', il club gigliato ne fa una valutazione altissima dopo il grande campionato disputato dal serbo. I 60 milioni richiesti da Commisso sono inaccessibili per le casse del Milan.

Ecco perché i rossoneri stanno virando con decisione su Kaio Jorge , attaccante estremamente promettente di proprietà del Santos . Il brasiliano è in scadenza a dicembre e le cifre su cui si intavolerebbe la trattativa sarebbero decisamente più abbordabili.

Si tratta di un attaccante brevilineo, capace di agire in diversi ruoli offensivi. Classe 2002, Kaio Jorge è il prototipo del centravanti moderno: freddo sotto porta, ma anche bravo nel dialogare con i compagni. Protagonista con la maglia del club che fu di Pelé, è esploso soprattutto in Copa Libertadores nel 2020. Pur essendo ancora giovanissimo, Kaio Jorge ha già vinto un Mondiale Under-17 con il Brasile, segnando in finale.