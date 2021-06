Calciomercato Milan – Kaio Jorge, soluzione interessante per l’attacco

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Kaio Jorge, classe 2002, andrà in scadenza di contratto il Santos il 31 dicembre di quest'anno

Daniele Triolo

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in questa sessione di calciomercato il Milan non si limiterà al solo acquisto di un attaccante esperto per giocare la Champions League. Il club di Via Aldo Rossi, infatti, vuole investire su un 'baby bomber', un giovane attaccante da valorizzare e far crescere a 'San Siro' alle spalle di Zlatan Ibrahimovic e di chi verrà.

Difficilmente questo potrà rispondere al nome di Dusan Vlahovic, classe 2000, centravanti serbo che nell'ultima stagione con la maglia della Fiorentina ha segnato 21 gol in Serie A. Si è già valorizzato, infatti, abbastanza a Firenze e la sua quotazione di mercato, adesso, tocca quota 60 milioni di euro. Decisamente troppi per il Milan, così come per tutti in Italia.

Soluzione meno impegnativa economicamente, ma altrettanto interessante, però, secondo la 'rosea' è quella relativa a Kaio Jorge. Il giovane attaccante brasiliano, classe 2002, andrà in scadenza di contratto con il suo attuale club, il Santos, il prossimo 31 dicembre. Il 'Peixe' vuole venderlo ora, per evitare di perderlo a parametro zero nel calciomercato invernale.

Un investimento su di lui (costerebbe circa 10 milioni di euro più le commissioni ai procuratori) eviterebbe al Milan spese folli e permetterebbe di avere un attaccante dal futuro assicurato e dal presente roseo: ha già segnato 15 gol in 73 gare con il Santos. Kaio Jorge, ad ogni modo, piace anche al Napoli. Si prospetta un duello di mercato per il talento verdeoro? Milan, si cambia strategia per l'attaccante? Ecco tutte le novità >>>