Calciomercato Milan – Vlahovic, un indizio social fa sognare i rossoneri

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Dusan Vlahovic piace al Diavolo. Una storia su 'Instagram' dell'attaccante fa pensare che ...

Il Milan, come noto, per questa sessione di calciomercato vorrebbe tanto prendere Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo, autore di 21 gol nell'ultima stagione in Serie A con la Fiorentina, è però valutato ben 60 milioni di euro dal club viola. Logicamente, a queste condizioni, l'operazione difficilmente potrà andare in porto.