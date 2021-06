Calciomercato Milan, top news: James Rodriguez e Coutinho i nomi nuovi

Ecco di seguito le notizie più importanti della giornata di oggi, 27 giugno 2021, sul calciomercato del Milan. Torna di moda Luka Jovic, nel caso in cui Olivier Giroud non si liberasse. Novità James Rodriguez e Coutinho. Pressing su Diogo Dalot e nuova idea Rafinha. Questo e non solo, con tutti i dettagli, in questo pezzo. In continuo aggiornamento.