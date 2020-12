Calciomercato Milan – Vice Ibrahimovic, spunta un insospettabile | News

Calciomercato A.C. Milan: Conte aiuta il Milan per il vice Ibrahimovic?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Zlatan Ibrahimovic si è fermato di nuovo. L’attaccante svedese era praticamente guarito dalla lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Ieri, però, ha accusato un nuovo infortunio. Al termine dell’allenamento a Milanello, infatti, Ibra ha avvertito un dolore al polpaccio della stessa gamba.

La risonanza svolta ha evidenziato una soffusione emorragica nel contesto del muscolo soleo. Nuovi esami tra dieci giorni per Zlatan. Con il rischio, concreto, di perderlo per un altro mese. A questo punto cambiano i piani del club di Via Aldo Rossi. I quali, fino a ieri, non prevedevano un ritorno sul calciomercato per sostituire Ibrahimovic. Adesso, questa, è diventata una necessità per il Milan. Esattamente al pari dell’acquisizione di un nuovo difensore centrale.

Ma chi potrebbe arrivare in rossonero a gennaio? I nomi accostati al Diavolo, in queste ore, sono davvero tanti. Ci sono dalle ipotesi ‘low cost‘, per tamponare la falla nell’immediato. Quali, ad esempio, quelle relative allo svincolato Mario Mandzukić (ex Juventus) e a Graziano Pellè (Shandong Luneng). Ma anche quelle che potrebbero rappresentare un investimento per le prossime stagioni, come Andrea Belotti (Torino) e Arkadiusz Milik (Napoli).

Il tutto passando per Luka Jović (Real Madrid), Odsonne Edouard (Celtic) e Gianluca Scamacca (Genoa). Attenzione, però, perché il calciomercato invernale del Milan potrebbe persino regalare una sorpresa nel ruolo di vice Ibrahimovic. Il Diavolo potrebbe, infatti, persino essere ‘aiutato’ dall’Inter di Antonio Conte, diretta rivale per la prima posizione nella classifica di Serie A, nella sua ricerca al nuovo bomber.

Calciomercato Milan, Pinamonti il vice Ibrahimovic?

In uscita dall’Inter, infatti, c’è Andrea Pinamonti, classe 1999, attualmente quarta punta dell’organico nerazzurro dopo Romelu Lukaku, Lautaro Martínez ed Alexis Sánchez. Il ragazzo ha chiesto di andare via per giocare di più. Per il Milan, questa potrebbe essere una ghiotta opportunità. Giovane, dall’ingaggio contenuto, Pinamonti rappresenterebbe forse l’innesto ideale in questa squadra. Almeno secondo le linee guida dettate dalla proprietà, il fondo Elliott Management Corporation.

Non va inoltre dimenticato come il giovane attaccante dell’Italia Under 21 sia assistito da Mino Raiola. Non è escluso che il Milan abbia già parlato della possibilità di ingaggiarlo nell’incontro avuto in sede qualche giorno fa con Enzo Raiola, cugino e collaboratore di Mino. Oltre al rinnovo di contratto di Gigio Donnarumma, infatti, Milan e Raiola hanno discusso di altri elementi della sua scuderia.

E Pinamonti, per opportunità economiche e caratteristiche tecniche, potrebbe essere un perfetto vice Ibrahimovic.

