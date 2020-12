Calciomercato Milan – Vice Ibrahimovic, occhio all’idea Pellé | VIDEO

Calciomercato Milan, idea Pellé

ULTIME NOTIZIE VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Doccia gelata per il Milan: Zlatan Ibrahimovic costretto ad un nuovo stop causa infortunio. Se nei giorni scorsi l’idea di un vice Ibra poteva essere solo un pensiero, in questo momento è quasi una necessità. In tal senso, secondo quanto riferisce Carlo Laudisa de ‘La Gazzetta dello Sport’, occhio all’idea Graziano Pellé. L’attaccante italiano, secondo i bookmakers, potrebbe ritornare in Patria per giocare a San Siro, o nell’Inter o nel Milan. L’ex Parma sarebbe l’ideale per le caratteristiche simili al fuoriclasse svedese. Calciomercato Lazio – Colpo Luis Alberto, contatti con la Lazio. Le ultime >>>