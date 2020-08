Calciomercato Milan – Vice Gigio: Begovic in pole. Poi c’è Bravo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina, vanno avanti i contatti tra Milan e Bournemouth per risolvere la questione relativa ad Asmir Begovic, classe 1987, portiere bosniaco che il Diavolo ha avuto in prestito secco dallo scorso mese di gennaio.

Begovic, ex Chelsea e Stoke City, infatti, è la prima opzione per il ruolo di secondo portiere del Milan nella stagione 2020-2021, quale vice di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma. Il club inglese, a cui Begovic è legato fino al 30 giugno 2021, però, dovrà lasciarlo andare gratis.

Soltanto così il nuovo matrimonio tra Begovic ed il Diavolo potrà essere celebrato. In alternativa, per il Milan ci sarebbe Claudio Bravo, classe 1983, esperto estremo difensore cileno, ex Barcellona, svincolatosi dal Manchester City. MILAN FORTE SU SANDRO TONALI. ECCO L’OFFERTA ROSSONERA >>>