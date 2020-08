Calciomercato Milan – Via uno tra Conti e Calabria

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come riportato dalla Gazzetta questa mattina, uno tra Andrea Conti e Davide Calabria potrebbe lasciare il Milan in estate. Con l’arrivo certo di Kalulu e un altro potenziale terzino destro titolare – ecco i nomi sulla lista – il futuro dei due laterali rossoneri si fa sempre più incerto. E’ più probabile al momento pronosticare una cessione del classe 1996, cresciuto nel settore giovanile rossonero, e dunque una possibile plusvalenza secca per le casse del bilancio milanista.

