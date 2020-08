Milan, operazione Europa: priorità terzino, Florentino in pole a centrocampo

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Terminata la stagione al sesto posto in campionato e con lo scenario di tre gare aggiuntive da affrontare a settembre per raggiungere l’obiettivo dei gironi di Europa League, il Milan si prepara alle vacanze ma con la testa già alla prossima annata. Mister Pioli trascorrerà le proprie ferie non troppo lontano da Milano per essere pronto in caso di summit di mercato di estrema importanza.

Dalle pagine della Gazzetta dello Sport di questa mattina vengono analizzati alcuni ruoli sui quali il Milan interverrà sul mercato per rinforzare la rosa. La priorità è un terzino destro in grado di far crescere la fascia destra allo stesso livello di quella mancina. I nomi in questo sono caso sono quelli di Serge Aurier – valutato 15 milioni dal Tottenham e fuori dal progetto di Mourinho – e quello di Denzel Dumfries, 24 anni olandese capitano del PSV Eindhoven. Più defilato Emerson Royal.

Sempre in difesa il nome che piace maggiormente è quello di Nikola Milenkovic. Quotazione molto alta, almeno 30 milioni, ma alla Viola piace Lucas Paquetà che potrebbe finire alla corte di Iachini in una sorta di scambio col centrale serbo. Nella zona mediana del campo, Maldini e Massara seguono da tempo Florentino Luis del Benfica. Giovane talento coetaneo e connazionale di Rafael Leao, il classe 1999 potrebbe prendere il posto di Lucas Biglia.

L’attacco è ad oggi il reparto più completo che probabilmente richiederà solo l’arrivo di un vice Ibra nel caso in cui lo svedese dovesse accettare il rinnovo di contratto.

CHIESA AL MILAN? LA RIVELAZIONE DI COMMISSO >>>

INSIDIE E RISCHI DEI TRE PRELIMINARI D’EUROPA LEAGUE >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓