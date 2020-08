Calciomercato Milan – Paquetà può finire nella trattativa per Milenkovic

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come riportato dalla Gazzetta questa mattina, Lucas Paquetà potrebbe finire nella trattativa che porta Nikola Milenkovic. Il centrale serbo della Fiorentina è il primo nome sulla lista di Stefano Pioli per rinforzare la linea difensiva. Con il futuro di Duarte e Musacchio in dubbio e con la possibile partenza in prestito di Gabbia (ma non è così certa..) il Milan cercherà necessariamente un centrale da alternarsi a Kjaer al fianco di Romagnoli.

Il centrocampista brasiliano potrebbe, dunque, salutare il Milan e approdare alla corte di Iachini. Per lui quella che è appena finita è stata una stagione assolutamente deludente, senza nemmeno una rete segnata.

