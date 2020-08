Milan, discesa inesorabile per Paqueta: il brasiliano a rischio cessione

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Un epilogo difficile da pronosticare soltanto 12 mesi fa. Lucas Paqueta, fiore all’occhiello della sessione invernale del 2019, ha incantato i tifosi del Milan con le sue incredibili giocate, condite da una concretezza non proprio da brasiliano. Gennaro Gattuso lo aveva inventato mezzala sinistra nel suo Milan che ha sfiorato la Champions League per un solo punto. Sembrava che l’addio di ‘Ringhio’ e il conseguente arrivo di Marco Giampaolo, convinto cultore del ruolo del trequartista, potessero soltanto far bene ad un giocatore in rampa di lancio.

E invece tutto è andato nel modo contrario. Fin da subito Giampaolo lo ha additato come mezzala e non come rifinitore, provandolo comunque nel suo ruolo preferito. Esperimento bocciato e feeling mai nato. L’esonero dell’ex Sampdoria ha portato Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Dopo un inizio con una discreta considerazione, Pioli ha deciso di costruire un Milan a immagine e somiglianza di Zlatan Ibrahimovic, in cui il numero 39 ha fatto raramente parte.

Il passaggio al 4-4-2 prima e l’esplosione di Hakan Calhanoglu poi nel 4-2-3-1 hanno sbarrato definitivamente la strada a un giocatore che ha fatto fatica ad emergere. Qualche apparizione sporadica post-lockdown non ha cancellato le sue difficoltà e il mancato ingresso di ieri sera, invece, sa di bocciatura definitiva. La verità è che Pioli considera Paqueta non più di un’alternativa, spesso neanche la prima, visti i continui ingressi di Giacomo Bonaventura al suo posto. Difficile pensare ad un ruolo di comprimario fisso per un giocatore pagato quasi 40 milioni di euro. Il Milan di Pioli viaggia ad una velocità elevata, che il brasiliano sembra non riuscire a raggiungere. La cessione in vista della prossima stagione non è un’ipotesi remota, anzi. Dalle stelle alla discesa inesorabile: lo strano caso di Lucas Paqueta.

