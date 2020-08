Calciomercato Milan – Via uno tra Conti e Calabria: favorito il secondo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, in uscita dal Milan ci sarebbe uno tra Andrea Conti e Davide Calabria: stagione di ombre e luci per entrambi, con motivi vari.

Dalle difficoltà di riprendere i giusti giri dopo una lunga assenza ad altri guai fisici, passando, ovviamente, anche per numerose prestazioni sotto tono. I minutaggi di Conti e Calabria sono simili, segno che l’allenatore Stefano Pioli ha provato a trovare una soluzione, non riuscendoci.

Dei due, il maggior indiziato ad andare via è Calabria, più che altro per ragioni economiche: essendo cresciuto nel vivaio rossonero, qualsiasi cifra sarà pagata per lui varrà, in bilancio, come plusvalenza. Quello di Calabria è anche un nome più ‘spendibile’ dal Milan sul mercato in uscita per motivi fisici, visti i numerosi problemi alle ginocchia di Conti.

