Calciomercato Milan – Vazquez possibile, ma difficile: le ultime / News

Il Milan per il prossimo calciomercato potrebbe pensare a Vazquez, svincolato. Operazione comunque complicata. Ecco perchè.

Stefano Bressi

Il prossimo calciomercato del Milan seguirà delle linee chiare e una di queste è l'acquisto di un'ala destra che potrebbe essere Lucas Vazquez. La dirigenza milanista ha ben chiaro l'obiettivo: acquistare un esterno alto di primo livello, che possa far fare un vero salto di qualità alla squadra anche sulla corsia destra. In uscita dovrebbe esserci Samu Castillejo. Lo spagnolo classe 1995 è valutato 10 milioni e nel caso in cui arrivi un'offerta di questo tipo sarà ceduto. Ovviamente però bisogna sempre continuare a guardare al bilancio e perciò sono vietate spese folli. Si valutano anche elementi a parametro zero, come ben noto. Dal punto di vista tecnico, invece, le caratteristiche devono essere abilità nell'uno contro uno, velocità e anche capacità di sacrificio.

Proprio Vazquez risponde perfettamente a questo identikit. Lo spagnolo è un classe 1991 ed è in scadenza di contratto con il Real Madrid. Sulla lista di Paolo Maldini è uno dei nomi cerchiati in rosso. Una delle prime scelte in assoluto. Può fare l'esterno alto, quello a tutta fascia, ma anche il terzino. Profilo perfetto. Sono già partiti i contatti col giocatore, che è ovviamente già libero di accordarsi con un altro club. Tuttavia, la priorità del giocatore resta il rinnovo con il club della capitale spagnola.

I Blancos vorrebbero confermarlo e soprattutto Zinedine Zidane spinge per il rinnovo. C'è però ancora molta distanza tra domanda e offerta. Vazquez vorrebbe infatti un ingaggio da più di 5 milioni per i prossimi quattro anni. Una richiesta abbastanza alta, che anche il Milan dovrebbe valutare. I rossoneri sembrano pronti a offrire 4 milioni per quattro anni, per ora. Questo è il primo ostacolo da superare. Poi c'è anche quello legato alla foltissima concorrenza. Il giocatore piace tantissimo anche al Manchester United, al Bayern Monaco e all'Inter. Club che ovviamente sono certi di giocare la Champions League. Ecco perché il Milan dovrà primo di tutto qualificarsi alla competizione più importante e poi potrà provare a partecipare all'asta economica, trattandosi comunque di un parametro zero. Intanto dal Real Madrid il Milan valuta anche Isco al posto di Brahim >>>