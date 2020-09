Calciomercato Milan – Ufficiale Tonali: i suoi numeri in carriera

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Finalmente è ufficiale l’acquisto di Sandro Tonali. Il Milan si gode il suo gioiello, prelevato in prestito con diritto di riscatto dal Brescia per un totale di 35 milioni di euro, bonus inclusi.

Tonali, i primi passi tra i grandi

Tonali, centrocampista classe 2000, ha esordito con la maglia delle ‘Rondinelle‘ il 26 agosto 2017, all’età di 17 anni. Subentrò a Matteo Cortesi in occasione della sfida persa, 1-2, sul campo dell’Avellino nel campionato di Serie B.

Che stagione con Corini al Brescia!

Nella sua prima stagione in Prima Squadra con il Brescia totalizzò 19 presenze, con 2 reti e 2 assist all’attivo. L’annata seguente, stagione 2018-2019, l’esplosione. Sempre in Serie B, nell’anno della promozione per la squadra guidata da Eugenio Corini, Tonali ha collezionato 34 presenze, con 3 gol e ben 7 assist all’attivo.

Tonali, buon impatto con la Serie A

Numeri, questi, che Tonali ha poi parzialmente ripetuto anche in Serie A, dove ha debuttato il 25 agosto 2019 in occasione di Cagliari-Brescia 0-1 alla ‘Sardegna Arena‘. Nell’ultima annata con le ‘Rondinelle‘, conclusasi, purtroppo, con la retrocessione, in 36 gare (Coppa Italia compresa), è arrivato un solo gol ma sempre 7 assist.

Tonali, i suoi numeri in azzurro

Adesso per Tonali arriva la grande sfida chiamata Milan, la squadra dei suoi sogni. Laddove potrà incrementare anche le presenze nella Nazionale Italiana. Finora, infatti, il ragazzo ha giocato 11 gare nell’Under 19, quindi 5 gare nell’Under 21 ed è poi stato subito promosso nella Nazionale maggiore di Roberto Mancini.

Il suo esordio in azzurro risale al 15 ottobre 2019, in occasione di Liechtenstein-Italia 0-5, match valido per la qualificazione ai Campionati Europei. A 19 anni e 5 mesi subentrò a Federico Bernardeschi. LEGGI QUI LE ULTIME DI MERCATO SUL FUTURO DI LUCAS PAQUETÁ >>>