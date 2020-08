Calciomercato Milan – Ufficiale: Bruno Fuchs è del CSKA Mosca

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Bruno Fuchs, classe 1999, difensore centrale brasiliano, è stato seguito di recente anche dal Milan.

Il suo futuro, però, come vi avevamo anticipato qualche giorno fa, sarà in Russia. Dopo aver ‘soffiato’ al Diavolo l’attaccante argentino Adolfo Gaich, infatti, il CSKA Mosca ha acquistato ufficialmente anche Bruno Fuchs.

Lo ha annunciato la stessa società moscovita attraverso i propri canali social ufficiali. Bruno Fuchs ha firmato con il CSKA Mosca fino al 30 giugno 2025.

Al suo ex club, secondo ‘Transfermarkt‘, 8 milioni di euro. Secondo, invece, le informazioni in possesso di ‘calciomercato.com‘, il cartellino del centrale è costato 9,5 milioni di euro più il 20% dell’eventuale, futura rivendita. Ad ogni modo, niente Milan per il ragazzo.

