Calciomercato Milan – Sfuma Gaich: ufficiale il passaggio al CSKA Mosca

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Nelle ultime settimane il nome di Adolfo Gaich è stato spesso accostato al Milan. L’attaccante argentino, però, non sbarcherà in Italia: è infatti ufficiale il suo passaggio al CSKA Mosca. Gaich era stato descritto come possibile sostituto di Zlatan Ibrahimovic, essendo un attaccante molto fisico e in qualche modo simile allo svedese. La trattativa per il rinnovo di Ibra, però, ha reso completamente impossibile un suo approdo in rossonero.

