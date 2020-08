Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Rafael Leao, interesse del Real Madrid

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Un finale di stagione decisamente in crescendo quello di Rafael Leao, che ha segnato 4 dei suoi 6 gol complessivi in Serie A dopo la ripresa post-lockdown. Stefano Pioli lo ha più volte punzecchiato in diverse interviste, ma è sicuro del talento del portoghese e si è imposto una sfida con sé stesso: farlo esplodere definitivamente.

Le prestazioni del numero 17 non hanno lasciato indifferenti diverse squadre: in Italia si è parlato della Fiorentina e della Juventus, ma attenzione all’indiscrezione bomba proveniente dalla Spagna: secondo quanto riferisce ‘Don Balon’ avanza anche l’interesse del Real Madrid.

Zinedine Zidane è deluso dal rendimento di Mariano Diaz e Luka Jovic, giocatori al momento designati come alternative di Karim Benzema. Per questo motivo i ‘Blancos’ starebbero pensando a Rafael Leao che, dal canto suo, accetterebbe sicuramente la destinazione. Occhio però alle richieste del Milan, che di sicuro non vorrà perdere l’attaccante per una cifra inferiore ai 35 milioni di euro.

MILAN SU AURIER: ECCO LA STRATEGIA ROSSONERA >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>