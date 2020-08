Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: Aurier, si prova ad abbassare il prezzo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come ormai noto da qualche giorno, il Milan sta puntando Serge Aurier, classe 1992, terzino destro ivoriano del Tottenham Hotspur di José Mourinho, quale rinforzo per la fascia in vista della stagione 2020-2021.

Nelle intenzioni del Milan, Aurier prenderebbe il posto di Davide Calabria, sulla lista dei partenti, per innalzare il livello qualitativo ed il tasso di esperienza della squadra di Stefano Pioli in vista di un’annata che vedrà impegnati i rossoneri anche in Europa League oltre che in campionato e nella coppa nazionale.

Sotto contratto con gli ‘Spurs‘ fino al 30 giugno 2022, Aurier, però, non è un elemento acquistabile a buon mercato, giacché, nell’ultima stagione a Londra, è stato una prima scelta del Tottenham, con 42 gare disputate tra Premier League, Champions League e coppe nazionali, nelle quali ha segnato 2 gol e fornito ben 8 assist.

Secondo quanto riferito dall’Evening Standard, il club presieduto da Daniel Levy avrebbe fissato il prezzo di Aurier sui 25 milioni di sterline, pari a circa 27 milioni di euro. Cifra alta, importante, che, sempre secondo il tabloid britannico, il Milan proverà ad abbassare di molto nel corso della trattativa. LEGGI QUI LE ULTIME SUL RINNOVO DI ZLATAN IBRAHIMOVIĆ >>>

