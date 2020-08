Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: il Tottenham spara alto per Aurier

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Si è sparsa, negli ultimi giorni, la voce che vorrebbe il Milan intenzionato ad acquistare Serge Aurier, classe 1992, terzino destro ivoriano del Tottenham che, sotto contratto con gli ‘Spurs‘ fino al 30 giugno 2022, sarebbe in uscita dalla squadra allenata da José Mourinho.

Si è parlato anche del costo del cartellino di Aurier, stimato, secondo la stampa italiana, intorno ai 15 milioni di euro. Secondo quanto riferito, invece, dal ‘Daily Mail‘, il Tottenham non avrebbe alcuna intenzione di accettare eventuali offerte così basse per Aurier.

L’obiettivo del club inglese, infatti, sarebbe quello di recuperare interamente, nel caso di una cessione di Aurier al Milan, la cifra spesa tre anni fa per strappare il giocatore al PSG, ovvero 23 milioni di sterline, pari a 25 milioni di euro. “Aurier è stata una prima scelta nell’ultima stagione – si legge sull’articolo del tabloid britannico – e non si vede il motivo per cui gli ‘Spurs‘ dovrebbero incassare di meno”.

Inoltre, viene fatto notare, la società presieduta da Daniel Levy si sta muovendo con un limitato budget economico e, pertanto, in caso di cessione di un suo giocatore, non può ammettere sconti di alcun tipo. LEGGI QUI LE ULTIME SUL RINNOVO DI ZLATAN IBRAHIMOVIĆ >>>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓