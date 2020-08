Calciomercato Milan – Occhi su Aurier: servono 15 milioni

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il club rossonero ha messo gli occhi su Serge Aurier del Tottenham. Per l’ivoriano, connazionale e amico di Franck Kessie, servono 15 milioni. Una cifra abbordabile per il Milan, il quale però – spiega la Gazzetta – punterà sull’attesa dato che il terzino destro classe 1992 non rientra nei piani di José Mourinho. Sempre in corsa anche Denzel Dumfries del PSV, il quale costa circa la stessa cifra nonostante sia 4 anni più giovane.

