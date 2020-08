Calciomercato Milan – Conferme dall’Inghilterra su Aurier | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – In queste ore si è sparsa la voce dell’interesse del Milan per Serge Aurier, classe 1992, terzino destro ivoriano ex PSG che, dall’estate 2017, gioca in Inghilterra, nella fila del Tottenham.

Aurier, in scadenza di contratto il 30 giugno 2022 con gli ‘Spurs‘ di José Mourinho, ha giocato 42 gare nell’ultima stagione tra Premier League (33), Champions League (5) e F.A. Cup (4), mettendo a segno 2 gol e fornendo ben 8 assist tra campionato e coppe.

Il calciatore, che ha recentemente perso il fratello in una sparatoria, sarebbe stato proposto al Milan, il quale aveva già avuto modo di parlare con il suo agente qualche tempo fa. Costa 15-16 milioni di euro. I media inglesi confermano recenti contatti tra il club di Via Aldo Rossi ed Aurier, ma ritengono come il Milan non voglia spendere tale cifra per l’esperto laterale ivoriano.

Qualora arrivasse in rossonero, Aurier prenderebbe il posto di uno tra Andrea Conti e Davide Calabria, in odore di cessione. Molto più probabile che parta Calabria, poiché, dalla sua cessione, il Milan ne ricaverebbe una plusvalenza totale. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>

