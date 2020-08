Brahim Díaz: “Non guardare da nessun’altra parte se non avanti”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Ieri pomeriggio la nostra redazione vi ha parlato, in esclusiva, dell’interesse del Milan per Brahim Díaz (LEGGI QUI LA NOSTRA NEWS), classe 1999, trequartista spagnolo di origine marocchine di proprietà del Real Madrid.

Brahim Díaz interessa molto al club rossonero, che lo sta seguendo, ad onor del vero, da diversi mesi. Abile a giocare tanto dietro le punte quanto da esterno offensivo (sia a destra sia a sinistra), Brahim Díaz potrebbe rappresentare un’alternativa low cost per tutte le posizioni nel tridente dietro Zlatan Ibrahimović del 4-2-3-1 di Stefano Pioli.

Il calciatore nato a Málaga veste la ‘camiseta‘ del Real Madrid dal gennaio 2019, quando i ‘Blancos‘ di Florentino Pérez lo strapparono al Manchester City versando 17 milioni di euro. Nella Capitale iberica, però, Brahim Díaz non trova spazio (LEGGI QUI I SUOI NUMERI NELL’ULTIMA STAGIONE) e, pertanto, per lui il Milan potrebbe essere un’ottima soluzione per il prosieguo della sua carriera e della sua crescita personale.

Sotto contratto con le ‘Merengues‘ fino al 30 giugno 2024, Brahim Díaz starebbe meditando di cambiare aria. Almeno questo è quello che si evince buttando un occhio sul suo account personale del popolare social network ‘Twitter‘, dove, nelle ultime ore, il funambolo ispano-marocchino ha pubblicato questo tweet.

“Non guardare da nessun’altra parte se non avanti“, il commento di Brahim Díaz ad una foto che lo ritrae camminare, su una lunga strada, verso una nuova destinazione. Che tale via possa condurre presto ai cancelli di Milanello?

GUARDA QUI GOL, SKILLS E GIOCATE DI BRAHIM DÍAZ >>>

LEGGI QUI LE ULTIME SUL RINNOVO DI CONTRATTO DI IBRA CON IL DIAVOLO >>>