Calciomercato Milan – Numeri in stagione e carriera di Brahim Diaz

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Possibile colpo a sorpresa per il Milan. Nelle ultime ore si è scaldato il nome di Brahim Diaz, come vi abbiamo raccontato in anteprima noi di PianetaMilan.it. I rossoneri lo avevano seguito già la scorsa estate. Lo spagnolo del Real Madrid piace tantissimo a Paolo Maldini, che ora spera di riuscire a chiudere. La pista è molto calda e i contatti tra le parti sono già avviati. Classe 1999, è un trequartista, in grado però di giocare anche su entrambe le fasce, grazie a un’abilità eccezionale con entrambi i piedi.

Il Real lo aveva acquistato solo a gennaio 2019 per 17 milioni dal Manchester City, club in cui è cresciuto calcisticamente dopo una breve parentesi iniziale nel Malaga. Con i Citizens ha esordito in prima squadra giovanissimo, nella stagione 2016/17 (aveva 17 anni). Poi è rimasto in Inghilterra un altro anno e mezzo, collezionando 15 presenze e 2 gol. Dopodiché, appunto, il passaggio alle Merengues.

La prima stagione, a metà, è tutto sommato positiva. 11 presenze, 1 gol e 2 assist per un totale di 377 minuti (non tantissimi, ma con numeri decisamente buoni). In quella appena trascorsa, invece, lo spazio è diminuito ulteriormente. Le presenze sono ancora 10, ma in un anno intero, per soli 206 minuti totali (una media di 20 minuti a partita). Nonostante ciò, riesce comunque a segnare un gol, in Copa del Rey.

Proprio questo poco spazio a disposizione potrebbe portarlo a cambiare aria. Il Real ci ha puntato tanto, con anche una clausola da 750 milioni nel suo contratto, ma è consapevole del fatto che trattenerlo così ha poco senso. Maldini fiuta dunque il colpo alla Theo Hernandez: un giovane di prospettiva; in arrivo da Real, dove non riesce a esplodere perché chiuso dai tanti campioni presenti in rosa. Il Milan può prenderlo per 13,5 milioni o poco più, ma non è da escludere anche un prestito.

