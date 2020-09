Calciomercato Milan – Tsadjuout torna in Italia? Cittadella interessato

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il giovane attaccante Frank Tsadjout (classe 1999) può tornare dall’esperienza in Belgio. Ha giocato per lo Charleroi, collezionando tra la scorsa stagione e l’inizio di quella attuale, 13 presenze e segnato 1 gol. Un’esperienza comunque importante, all’estero, per il calciatore italo-camerunense. Il prestito è stato peraltro rinnovato lo scorso luglio, ma non c’è certezza che resti ancora in Belgio.

Ora Tsadjout è pronto ad un ruolo da protagonista in Italia, in Serie B precisamente. Almeno stando a quanto scrivono i colleghi di tuttomercatoweb: il centravanti di proprietà del Milan (fino al giugno 2021) può diventare un nuovo calciatore del Cittadella.

