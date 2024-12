Calciomercato Milan – Emerson Royal fatica: opzione Trippier?

Calciomercato Milan , i rossoneri stanno avendo molti problemi in difesa in questa stagione. Nonostante l'arrivo di Pavlovic, la coppia titolare scelta da Fonseca sembra essere formata da Gabbia e Thiaw. E' arrivato Emerson Royal a destra e Kalulu è andato in prestito alla Juventus . Sia il brasiliano che Davide Calabria stanno facendo fatica. Per questo la dirigenza potrebbe puntare su un altro giocatore . Ecco l'indiscrezione.

Calciomercato Milan - Trippier per rinforzare la fascia? Il Diavolo osserva

Come riportato dal portale todofichajes.com, il Milan potrebbe intervenire nel ruolo di terzino destro nelle prossime sessioni di calciomercato e il giocatore che potrebbe unirsi al Diavolo è Kieran Trippier, difensore del Newcastle. L'inglese, si legge, è stato a un passo da lasciare il club in estate, salvo poi restare, senza rinnovare il suo contratto in scadenza di contratto. E il Milan potrebbe interessarsi al giocatore per rinforzare un ruolo che per ora fa fatica. Come scrive il portale, non ci sarebbe stato ancora alcun approccio da parte del club italiano, ma il Milan starebbe seguendo la situazione di Trippier da vicino. LEGGI ANCHE: Milan-Stella Rossa, probabili formazioni: chi al posto di Pulisic? Fonseca prepara...