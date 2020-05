Calciomercato Milan – Torino su Krunic, ma trattativa bloccata: il punto

CALCIOMERCATO MILAN – Rade Krunic, classe 1993, centrocampista bosniaco giunto in rossonero la scorsa estate, proveniente dall’Empoli per 8 milioni di euro, è tornato nel mirino del Torino.

Krunic, come si ricorderà, era stato ad un passo dai granata la scorsa estate, prima che il Milan, con un blitz dell’allora Chief Football Officer Zvonimir Boban in casa toscana, piazzasse il colpo decisivo sul calciatore.

Anche il neo-direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati, recentemente arrivato dalla Spal, ha messo Krunic nella lista della spesa per l’estate 2020. La trattativa, però, per ‘calciomercato.com‘, è al momento bloccata.

Krunic, infatti, sotto contratto con il club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2024, vorrebbe restare al Milan e, con le 12 partite che restano da giocare in questa edizione della Serie A, più la semifinale di ritorno di Coppa Italia, vuole dare il massimo per guadagnarsi una riconferma.

Qualsiasi, eventuale, discorso con il Torino, che resta comunque in piedi, pertanto, sarà rimandato al termine del campionato, a bocce ferme, quando si avrà un quadro della situazione sicuramente più chiaro.