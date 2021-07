Calciomercato Milan, top news: Brandt e Ilicic nomi caldi, sfuma Kaio Jorge

Ecco di seguito le notizie più importanti della giornata di oggi, 25 luglio, sul calciomercato del Milan. In primo piano il rinnovo di Kessié. L'ivoriano, attualmente impegnato con la sua Costa d'Avorio alle Olimpiadi di Tokyo 2020, potrebbe prolungare il contratto con i rossoneri nelle prossime settimane. Cambiano, però, le cifre. Il nome nuovo per la trequarti è quello di Julian Brandt del Borussia Dortmund. Occhio sempre a Vlasic del CSKA Mosca, mentre riprende decisamente quota Josip Ilicic dell'Atalanta. Novità anche sul fronte Kvaratskhelia, georgiano del Rubin Kazan e su Kaio Jorge, con la Juventus che sembra ora in vantaggio. Intanto, per quanto riguarda il Milan femminile, rinnova Valentina Giacinti. Nelle prossime pagine troverete le notizie più importanti di oggi. Il pezzo è il continuo aggiornamento.