Calciomercato Milan, top news: visite per Florenzi, Adli rimane nel mirino

Ecco di seguito le notizie più importanti della giornata di oggi, 20 agosto 2021, sul calciomercato del Milan. Alessandro Florenzi è sbarcato a Milano in mattinata: è partito così il classico iter che porterà alla firma del contratto. Non è ancora finita per Yacine Adli, mentre per Tiemoué Bakayoko manca poco. Quasi impossibile, invece, l'arrivo di Domenico Berardi. Nelle prossime schede le Top News di oggi sul calciomercato del Milan!