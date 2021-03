Calciomercato Milan – Tomori convince chiunque: riscatto a tutti i costi

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Fikayo Tomori, arrivato in prestito dal Chelsea, costerà 28 milioni di euro al club rossonero

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato del riscatto di Fikayo Tomori , da parte del Milan , nel prossimo calciomercato estivo. Le prestazioni del difensore centrale canadese, naturalizzato inglese, infatti hanno convinto tutti. Da quando è arrivato al Milan, Tomori non ha sbagliato una partita: si completa benissimo con Simon Kjær e ha ricevuto anche gli elogi di Franco Baresi , una leggenda della retroguardia rossonera.

Lo stesso vicepresidente onorario del Milan ha ammesso che il Diavolo farà di tutto per riscattarlo . Il Chelsea , come noto, è un osso duro nelle contrattazioni di calciomercato, ma Tomori, per il Milan, potrebbe a conti fatti rappresentare l'investimento più oneroso della prossima estate . In fin dei conti, a ben guardare, un difensore con le sue caratteristiche è difficile da trovare nel panorama calcistico nazionale.

Classe 1997, Tomori ha tutto per poter diventare un pilastro della difesa del Milan nel presente e, ovviamente, nel futuro. Il Diavolo cercherà, logicamente, di farsi scontare qualche milione di euro dal Chelsea sui 28 previsti dal diritto di riscatto. Non è detto che ci riesca, ma, come sottolineato dal quotidiano torinese, la sensazione è che verrà fatto di tutto per trattenere Tomori in maglia rossonera. Soprattutto in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Milan, la volontà di Donnarumma e la reale richiesta di Raiola >>>