TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 31 marzo 2021

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 31 marzo 2021. Queste tutte le notizie sportive tra calciomercato e Milan

Questa la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 31 marzo 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' in edicola questa mattina, in prima pagina, apre con la stuzzicante ipotesi che vedrebbe il ritorno di Paul Pogba alla Juventus nel corso della prossima sessione di calciomercato . L'idea? Uno scambio con Paulo Dybala , che andrebbe così al Manchester United . Comunque Manuel Locatelli resta nel mirino dei bianconeri. Merih Demiral ha il CoVid: dovrà fermarsi per un po'.

In alto, sotto la testata, si parla del 4-0 dell'Italia Under 21 contro la Slovenia (due gol di Patrick Cutrone), valso il passaggio del turno degli Azzurrini agli Europei di categoria. Ma anche di Lituania-Italia di stasera: il C.T. Roberto Mancini lancia Rafael Tolói e Matteo Pessina dell'Atalanta. A proposito della 'Dea': panchina d'oro, per il secondo anno consecutivo, a Gian Piero Gasperini, mentre Suning assicura 250 milioni di euro all'Inter.