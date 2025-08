Calciomercato Milan, Thiaw: spunta la Juventus! Intreccio con Vlahovic?

Calciomercato Milan, Vlahovic potrebbe essere il primo obiettivo per l'attacco rossonero. Alla Juventus piacerebbe Malick Thiaw. Le ultime

Calciomercato Milan, i rossoneri sarebbero ancora alla ricerca di un attaccante che possa completare il reparto con Santiago Gimenez. La lista del Diavolo potrebbe essere lunga, con un nome in cima alle preferenze del Milan. La dirigenza del Milan potrebbe avere in tasca una carta importante per acquistare la punta.