Calciomercato Milan, Vlahovic: no dello United. Ecco la proposta di Tare

Calciomercato, secondo 'Tuttosport', Dusan Vlahovic sarebbe stato proposto anche al Manchester United. Il Milan resterebbe in attesa

Secondo 'Tuttosport', Dusan Vlahovic sarebbe stato proposto anche al Manchester United. Il serbo, però, verrebbe considerato come occasione last minute, con gli inglesi che sarebbero concentrati sul possibile colpo Sesko dal Lipsia. Vlahovic vorrebbe una squadra che lo possa soddisfare a livello economico e per quanto riguarda gli obiettivi, e questa potrebbe essere proprio il Milan.