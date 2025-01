Calciomercato Milan – Theo Hernandez-Zinchenko: intrigo di mercato?

Secondo quanto riportato dal The Sun Oleksandr Zinchenko e Theo Hernandez potrebbe essere i protagonisti sul calciomercato. Il motivo

Secondo quanto riportato dal The Sun Oleksandr Zinchenko non farebbe più parte dei piani dell'Arsenal e di Mikel Arteta. Il terzino sarebbe un profilo molto gradito dall'Inter sul calciomercato e potrebbe anche cercare di chiudere il colpo a gennaio, senza aspettare l'estate. Ed è qui che rientrerebbe nel mix anche Theo Hernandez e il Milan.

Calciomercato Milan - Theo Hernandez e Zinchenko: destini incrociati?

Arteta, si legge, vorrebbe nel ruolo un rinforzo di primissimo piano e la richiesta sarebbe proprio Theo Hernandez. I rossoneri stanno lavorando al prolungamento dell'attuale contratto in scadenza al 30 giugno 2026 fino al 30 giugno 2029. Al momento ci sarebbe ottimismo per chiudere l'operazione. In caso di offerta molto importante dell'Arsenal, però, il Milan potrebbe anche pensare a una possibile cessione del terzino. Al momento sono solo rumors e Theo Hernandez sembra più vicino al Diavolo e al rinnovo del suo contratto con il Milan. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Okafor, prima offerta del Lipsia: cifre e formula